Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Suceava a anunţat că oferă tinerilor absolvenţi ai promoţiei 2018 prime de 1.500 de lei pentru angajare. Condiţia este ca absolvenţii instituţiilor de învăţământ să se înregistreze în evidenţa AJOFM Suceava după absolvire, după care să se angajeze în termen de 60 de zile de la data absolvirii.

Prestaţia a fost legiferată începând de anul acesta şi este destinată stimulării inserţiei pe piaţa muncii a tuturor absolvenţilor care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 1 an şi are un cuantum de 1.500 de lei. Prima tranşă a primei, în valoare de 750 de lei, se acordă la angajare şi diferenţa la un an de... citeste mai mult