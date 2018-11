La sala Ecaterina Both din Satu Mare, s-au desfasurat traditionalele Memoriale Gh. Ola si Gh. Ene, pentru copii nascuti in anul 2009, respectiv 2010. La ambele competitii au participat 5 echipe: Primavera, Kinder Carei, LPS SM, Il Calcio si Juniorul. S-a jucat in sistem fiecare cu fiecare, 4 jucatori plus portar, cu mentiunea ca fiecare echipa trebuia sa alinieze doua echipe.

La Gheorge Ola, Kinder Carei este echipa care a terminat pe primul loc si care va reprezenta judetul Satu Mare la turneul zonal.

La Gheorghe Ene, Primavera Satu Mare a castigat fara drept de apel toate cele patru jocuri si a terminat pe primul loc, astfel ca puștii lui Cristian... citeste mai mult