Sfarsitul saptamanii trecute a fost bogat in evenimente pentru grupele Scolii de fotbal Primavera Satu Mare.

Grupa U 8 (copii nascuti in anul 2011) a reusit sa castige turneul ”Champions Cup” organizat de Universitatea Cluj. Baietii nostri au reusit sa se impuna in toate cele 6 jocuri:10-1 cu Luceafarul Cluj, 8-1 cu Juniorul Cluj, 6-0 cu CFR Cluj, 9-0 cu Academica Tg. Mures, 3-2 cu Interstar Sibiu si 2-1 in finala cu Viitorul Gherla.

Grupa U 6 (copii nascuti in anul 2012) a reusit sa termine pe locul secund turneul de la Mateszalka (Ungaria), inregistrand urmatoarele rezultate: 5-0... citeste mai mult