Primavara nu a adus aprecierea leului

Evolutia raportului euro/leu a fost mai agitata decat in zilele precedente, chiar daca cursul nu s-a despartit de cota 4,66 lei.

Scaderea aversiunii fata de risc la nivel international a permis leului sa se aprecieze in primele sedinte ale perioadei. Media euro a coborat pana la 4,6502 iar cotatiile au scazut pentru scurt timp pana la 4,649 lei.

Treptat euro a revenit spre pragul de 4,66 iar intervalul s-a incheiat cu un curs de 4,6576 lei, cand transferurile s-au efectuat intre 4,655 si 4,662 lei.

Tendinta de depreciere a leului se va mentine si in urmatoarele... citeste mai mult