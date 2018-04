Nu doar noi avem parte de o primăvară capricioasă, cu răbufniri de zăpadă. Peste ocean, la New York, americanii s-au trezit că peste noapte a nins, deși metropola are o climă destul de blândă în această perioadă.

A nins în SUA Cei 7,6 centimetri de zăpadă de la New York au provocat imediat avertismente și coduri pentru șoferi.

Începuse să ningă cu puțin timp înainte de răsărit și autoritățile americane sunt din principiu mai prevăzătoare, ținând cont că majoritatea mașinilor au tracțiune spate, iar anvelopele de iarnă nu sunt obligatorii.

Unii newyorkezi s-au bucurat însă de zăpada căreia în România i-am spune a mieilor.

