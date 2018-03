Primavara aduce fiori reci: Bursele globale sunt in scadere Dupa ce au traversat luna trecuta cea mai neagra perioada din ultimii 9 ani, bursele globale au inceput primavara incasand noi socuri.

Declinurile burselor din Asia si SUA au generat scaderi ale actiunilor europene, in timp ce retailerii si companiile media din SUA au fost printre companiile cele mai afectate de noul val de scaderi.

Americanii majoreaza pe repede inainte dobanzile la dolar

Jerome Powell, seful FED a declarat, la inceputul saptamanii, ca se impune o accelerare a programului de majorare a dobanzilor in... citeste mai mult