În circa trei ani, locuitorii comunei Halmăşd ar putea beneficia de canalizare şi de o staţie de epurare modernă. Investiţia este una de durată, având în vedere că lucrarea se va face de la zero pentru că, în momentul de faţă, comuna nu are canalizare. Anunţul de achiziţionare a serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică a fost postat pe SEAP în luna mai a acestui an.

„S-au depus oferte, în acest moment suntem în faza de soluţionare a contestaţiilor. Cererea de achiziţii depusă pe SEAP se referă la proiectul tehnic necesar demarării lucrărilor de introducere a canalizării în localităţile Halmăşd, Aleuş şi Drighiu, cu staţie de epurare în localitatea Drighiu, cu toate cele...

