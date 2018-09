VESELIE…Primarul Vasluiului a dat în mintea copiilor. Vrând sã retrãiascã cele mai frumoase momente din copilãrie, acesta a mers în bâlci, unde s-a tras în «omida zburãtoare», a mâncat mici, a bãut bere si a ascultat recitalurile “trubadurilor” la acordeon. “Suntem în plin avânt al bâlciului. Urmãresc cu interes activitãtile de acolo, am fost asearã… Sunt fericit, m-am dat în «omida zburãtoare», am stat la bere, am mâncat doi mici, am înghitit fum, dar aceasta este atmosfera bâlciului. Ne-au cântat la acordeon si trubadurii, am mâncat popcorn, am interactionat cu comerciantii, inclusiv cu cei cu haine de... citeste mai mult