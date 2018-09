La deschiderea noului an școlar 2018 – 2019, primarul Sucevei, Ion Lungu, a păstrat tradiţia participării la acest eveniment important pentru mii de copii, părinţi și profesori, la un număr cât mai mare de unităţi de învăţământ, din toate cartierele municipiului.

În cel de-al 15-lea an de mandat, edilul sucevean a reușit să fie prezent la festivităţile de inaugurare a unui nou an școlar la 14 unităţi de învăţământ, de la școli, licee, până la grădiniţe, atât de stat, cât și private, din toate cartierele Sucevei.

Edilul sucevean a pornit luni dimineaţă într-un adevărat maraton educaţional, care a început la ora 08.00 dimineaţa la Şcoala nr. 11 „Miron Costin" din Burdujeni.