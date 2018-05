Primarul Piteștiului, Cornel Ionică, a infirmat informațiile potrivit cărora ar fi asistat pasiv la inundațiile care au afectat Piteștiul în ultimele două zile.

,,S-a spus despre mine că în cele două zile în care Piteștiul a fost inundat, nu m-aș fi aflat printre cetățeni. Nimic mai fals! Am luat tot orașul la pas, adică la înot. Am privit, am constatat, am vorbit cu oamenii de dimineața până seara, așa cum știu că se procedează în astfel de situații, că doar nu era să să caut soluții la probleme! Că dacă mă preocupa treaba asta, nu mai vorbeam,... citeste mai mult

azi, 10:41 in Locale, Vizualizari: 37 , Sursa: Bitpress in