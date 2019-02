La finalul ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Constanța, primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău a vorbit despre sentința definitivă din Dosarul Retrocedărilor.

Primarul Făgădău a transmis că pe pagina de internet a Primăriei Constanța au fost publicate cele 12 dispoziții ale instanței. ”Vom analiza atent cele 12 dispoziții. Vreau să îi asigur pe constănțeni că procesul va fi transparent. Am informat Camera Notărilor Publici privind situația terenurilor din dosar. Am dat dispoziție ca să fie identificate toate terenurile” - a precizat primarul Decebal Făgădău.

