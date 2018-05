In judeţul Ialomiţa nu sunt activităţi generatoare de mari cantităţi de deşeuri periculoase pentru a necesita extinderea actualelor capacităţi de depozitare cu 248 mii tone. In plus faţă de această situaţie de fapt, pe platforma VIVANI Salubritate S.A. există un incinerator de deşeuri, fapt care reduce cantitatea fizică de materiale contaminante care trebuiesc depozitate.

În acest context, înţelegem că se preconizează ca în această locaţie să fie aduse deşeuri/materiale periculoase din alte zone ale ţării şi nu numai, situaţie cu care nu putem fi de acord.... citeste mai mult

azi, 01:50 in Locale, Vizualizari: 53 , Sursa: Ialomita in