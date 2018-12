Primarul Mihai Rebegea vede 2019 ca anul marilor reusite pentru Codãesti

NEMULTUMIRE… Mihai Rebegea, inimosul primar al comunei Codãesti, si-a fãcut deja bilantul pe 2018 si se gândeste ce îl asteaptã anul viitor. Codãesti este o comunã frumoasã, ca un mic orãsel, situatã la jumãtatea distantei dintre Vaslui si Iasi. Are oportunitãti de dezvoltare, cum putine localitãti au, iar primarul comunei stie asta si se zbate în permanentã pentru a creste nivelul de viatã al locuitorilor sãi. Cu toate acestea, are si neîmpliniri, care nu i se pot imputa. “Am fãcut proiecte de asfaltare, le-am depus, însã nu am primit... citeste mai mult

acum 51 min. in Locale, Vizualizari: 25 , Sursa: Vremea Noua in