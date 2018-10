* alături de soția sa, edilul-șef a reiterat ideea că susține familia tradițională și normalitatea



Edilul-șef Marian Dragomir a mers, astăzi, la ora 15:00, alături de soția sa la vot, într-una dintre secțiile de la Grădinița nr. 12 din Cartierul Radu Negru. Cu această ocazie, primarul a vizitat ambele secții de votare din cadrul unității pentru a saluta președinții și membrii acestora, după care a votat în secția unde este arondat.

"Am votat astăzi pentru normalitate. Pentru familia tradițională constituită de mii de ani așa cum știm cu toții. De fiecare dată ne dorim ca noi să putem...