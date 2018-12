Primarul liberal care nu se vaita de bani! Face investitii masive in 2019

Dacă în acest an s-a lucrat intens la reabilitarea drumului comunal în satul Sub Margine, lucrări finalizate în proporţie de 80%, după cum ne-a informat primarul Cristian Vela, anul viitor pe lista lucrărilor de reabilitare a drumurilor sunt programate satele Sat Bătrân şi Feneş. Tot în 2019, edilul comunei Armeniş are în plan reabilitarea Căminului Cultural cu 937.000 de lei şi achiziţionarea unui utilaj multifuncţional pentru asigurarea serviciilor publice, adică a unui tractor. Valoarea acestuia este de 100.000 de euro.

În 2019 şi sănătatea locuitorilor din Armeniş va fi importantă. Dispensarul va fi modernizat, reabilitat şi dotat cu suma de... citeste mai mult

acum 57 min. in Locale, Vizualizari: 29 , Sursa: Caras Online in