Primarul General: Utilajele de deszapezire vor actiona permanent

Primarul General, Gabriela Firea: "Utilajele de deszapezire vor actiona permanent, pana cand arterele principale, secundare, trotuarele si aleile vor fi curatate. Se circula normal, in conditii de iarna"

Avand in vedere ninsoarea abundenta si viscolul inregistrate in ultimele ore in Capitala, Primarul General, Gabriela Firea, i-a convocat astazi, la sediul Politiei Locale, pe toti responsabilii implicati in programul de deszapezire si combatere polei de la nivelul Municipiului Bucuresti pentru a evalua situatia interventiilor si pentru a stabili planul de masuri... citeste mai mult

