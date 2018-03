Primarul General, Gabriela Firea, inaugureaza luni, 19 martie, la ora 19:00, Casa memoriala "Dinu Lipatti", care va gazdui pe parcursul saptamanii viitoare cea de-a doua editie a festivalului 'I love Lipatti'.

La propunerea Primarului, General, Gabriela Firea, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, in septembrie 2017, infiintarea Centrului Cultural Casa Artelor "Dinu Lipatti", in semn de omagiu pentru artistul de geniu Dinu Lipatti, tinand cont ca in anul 2017 s-au implinit 100 de ani de la nasterea acestuia.

Noul centru isi are sediul chiar in casa in... citeste mai mult

azi, 10:50 in Politica, Vizualizari: 70 , Sursa: Amosnews in