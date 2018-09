Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat la Digi24 că este urmărită. S-a întâmplat inclusiv ieri, când a mers cu copiii la un loc de joacă. Președintele PSD, Liviu Dragnea, spunea ieri că nu a spionat-o pe Gabriela Firea, pentru că „nu are un serviciu de spionaj”.

„Ieri am fost cu mașina cu copiii la un loc de joacă. Ne-a urmărit o mașină. Soțul meu a schimbat direcția, am fost preluați de altă mașină. Suntem supravegheați, dar nu cred că trebuie să-mi pese, nu am nimic de ascuns”, a spus ea.



Gabriela Firea spunea încă de săptămâna trecută că Liviu Dragnea o spionează.

„Am informaţii certe că mă spionează, îmi urmăreşte activitatea, urmăreşte chiar... citeste mai mult