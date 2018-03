Primarul General, Gabriela Firea: ”Valorificarea energetica a deseurilor, implementarea unui sistem de gestionare a deseurilor din constructii, precum si impunerea colectarii selective prin noul Plan Urbanistic General sunt cateva din masurile curprinse in Master planul pentru sistemul de management integrat al deseurilor din Municipiul Bucuresti”

Primar General, Gabriela Firea, a participat astazi la forumul "Managementul Deseurilor in Economia Circulara", care a avut loc la Palatul Parlamentului, in cadrul caruia a prezentat planurile Municipalitatii in ceea ce priveste gestionarea deseurilor din Capitala.

