Primarul General a dispus declansarea unui control general la RADET

Primarul General, Gabriela Firea, a dispus declansarea unui control general la RADET, iar administratorul special si-a inaintat demisia de onoare.

Aseara, in jurul orelor 17.00, a avut loc un grav accident de munca in zona Bd. Iuliu Maniu nr.1 (Complex Leu) din sectorul 6. In urma accidentului, cei doi angajati ai RADET care se aflau la locul tragediei si-au pierdut viata. In prezent, accidentul de munca este investigat de catre organele judiciare, precum si de Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti.

