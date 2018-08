Primăria şi Consiliul Local Grădina au achiziţionat o cisternă vidanjă cu kit de stingere a incendiilor. Primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici, a declarat că pentru noua achiziţie autoritatea publică locală a scos din conturi 12.000 de euro.



„Vidanja cu kit de stingere a incendiilor are o capacitate de patru tone. Am decis să facem această achiziţie ca să putem interveni mai repede, în caz de un incendiu. Din fericire, nu am avut în această vară astfel de incidente neplăcute, însă trebuie să fim pregătiţi“, a declarat, pentru cotidianul ZIUA de Constanţa, primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici. În acest context, şefa... citeste mai mult