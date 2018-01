"Am aflat şi eu din presă. Nu am fost chemat niciodată la DNA în dosarul acesta, nu m-a întrebat nimeni nimic, nu am dat nicio declaraţie Am înţeles că este un dosar disjuns din cel al lui Niculae, dar nu văd ce legătură am eu cu el. Probabil,...

Mediafax, 12 Ianuarie 2012