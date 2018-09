Ion Dumitrache, primarul din Poiana Lacului, a venit la conferința de presă a PNL Argeș săptămâna trecută, prilej cu care am constatat că este la fel de slobod la gură și la fel de direct. Omul e primar de atâtea mandate, are jucăria lui, nu trebuie să perie pe nimeni pentru a și-o păstra. Și pentru că a dat de pământ cu mai multe ,,personagii" din politică și administrație, ne-am spus că este omul perfect pentru interviul de săptămâna aceasta. Noi nu am făcut decât să enunțăm niște nume, iar dânsul a dezvoltat. E drept, nu am avut cum să nu remarc faptul că inima lui... citeste mai mult

