Primarul din Codãesti cu Dusterul sub sechestru

PENAL…Primarul din comuna Codãesti s-a trezit cu Dusterul sub sechestru dupã ce, o lungã perioadã de timp a refuzat sã punã în aplicare o decizie judecãtoreascã legatã de plata unor restante bãnesti pentru patru fosti angajati ai liceului din localitate, iesiti, între timp, la pensie. Edilul trebuie sã plãteascã acum 9.711 lei plus cheltuielile de executare în valoare de 6.576 de lei. Deocamdatã, masina a fost sigilatã de cãtre un executor judecãtoresc si pusã sub monitorizare video în curtea Primãriei Codãesti. Edilul Mihai Rebegea are la dispozitie 15 zile sã achite... citeste mai mult