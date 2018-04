La Carei, judetul Satu Mare, se pregateste interzicerea circulatiei carutelor in oras. Consilierii, impreuna cu primarul Eugen Kovacs, pregatesc un proiect de hotarare in acest sens. Sanctiunile ar putea consta inclusiv in confiscarea strafurilor....

Informatia zilei SM, 19 Ianuarie 2011