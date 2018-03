Primarul Brasovului, George Scripcaru, prefectul Ion Gontea si subprefectul Carol Ambrus au fost chemati, in 26 octombrie, la DNA, pentru a face declaratii in dosarul in care fostul sef al OPC era cercetat pentru luare de mita. In 4 noiembrie, fostul...

Ziarul de Iasi, 18 Noiembrie 2011