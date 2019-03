Primarul Adrian Mocioniu s-a alaturat echipei de la Pro Romania!

Organizatia Pro Romania, filiala Ialomita, a organizat prima conferinta de presa in judet, mai cu seama ca a si avut niste anunturi spectaculoase de lansat. Cea mai incitanta veste a fost aceea ca, asa cum se vehicula prin oras, primarul municipiului Slobozia, Adrian Mocioniu, a parasit tabara social democrata si s-a alaturat partidului condus de Victor Ponta. Edilul a participat la conferinta pentru a prezenta motivele pentru care a decis sa faca aceasta majora schimbare. In ce priveste partidul din care a facut parte, acesta i-a retras sprijinul politic.

