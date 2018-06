Zilele viceprimarului Ion Mihalcea în fruntea primăriei Ștefănești sunt numărate. Ba chiar se aude că îl așteaptă cât de curând o triumfală scoatere la pensie.

Că așa stau lucrurile o demonstrează faptul că, pentru prima oară, consliul local controlat de acesta a dat curs proiectelor primăriței Ioana Dumitru.

,,S-a întors normalitatea la Stefanesti! In această seară, cu mici excepții (consilieri tributari unor interese straine orasului care i-a trimis in Consiliul Local), mi-au fost votate toate proiectele!

Investitiile importante, proiecte culturale, un eveniment de exceptie unde va astept pe toti duminică, 24 iunie, deschidere internațională si turism! Vom fi iar ce am... citeste mai mult

