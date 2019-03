Tragedia a avut loc in localitatea Polizesti. Un barbat, in varsta de 43 de ani, si-a gasit tatal, de 84 de ani, mort intr-una din camerele casei in care locuiau impreuna. In stare de soc, fiul si-a pus capat zilelor, spanzurandu-se intr-o alta...

Info Braila, 20 Noiembrie 2015