Începand de luni, 17.12.2018, orele 8.00 până joi, 20.12.2018, orele 16.00, se distribuie pachetele alimentare de Craciun. Distribuirea are loc in incinta pietei agroalimentare din comuna, pe baza de documente justificative, familiilor cu venituri mai mici de 640 lei/luna/membru. Se acordă un singur pachet pe familie și este obligatorie prezentarea unui document justificativ, respectiv:

- cupon de pensie

- adeverință sau cupon de șomaj

- adeverință emisă de ANAF Constanța cu veniturile pe ultimul an fiscal - PENTRU CEI CARE NU AU VENITURI

