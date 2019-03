Administraţia locală din oraşul Cavnic are o serie de proiecte pe care vrea să le implementeze în acest an, dar pentru care nu are bani de finanţare. Totuşi, primarul s-a gândit la soluţia deschiderii unei linii de creditare, în condiţiile în care...

Graiul Maramuresului, 14 Februarie 2016