Primăria Sibiu are în plan demararea în acest an a unui proiect de investiţii de aproximativ 17 mil. euro pentru modernizarea stadionului municipal.

Proiectul tehnic urmează să fie finalizat în două săptămâni, iar lucrările de modernizare a stadionului vor dura cel puţin un an de zile de la semnarea contractului de execuţie, potrivit primarului municipiului Sibiu.

