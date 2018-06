Primăria şi Consiliul Local al oraşului Ovidiu celebrează 100 de ani de identitate locală, lansând filmul documentar şi cartea „Ovidiu 100“. Evenimentul va avea loc vineri, 22 iunie, de la ora 19.00, la Centrul Cultural din Ovidiu.

Ambele creaţii sunt realizate de Primăria şi Consiliul Local Ovidiu, sub logo-ul „România 100“ (centenarul Marii Uniri), dar şi sub semnul bimilenarei ovidiene (2.000 de ani de la moartea poetului Ovidiu).



„În ce priveşte cartea, am avut nevoie de sprijin pentru documentare şi texte din partea Andreei Pavel, iar pe partea de tehnoredactare, de la Cristian Andrei Leonte. De ce am simţit... citeste mai mult