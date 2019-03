Primăria Municipiului Satu Mare lucrează la întocmirea primei baze de date energetică a clădirilor publice din municipiu. Monitorizarea publică a acestor clădiri din punct de vedere energetic ar avea ca efect scăderea facturilor la utilități plătită din bani publici pentru şcoli, grădinițe sau alte instituţii, precum și realizarea unor investiții pentru protejarea mediului înconjurător și reducerea emisiilor de CO2.

Primăria Municipiului Satu Mare a fost selectată pentru a participa la proiectul “Our buildings – Accelerating climate action buildings – Strengthening civil society and policy makers in Romania and... citeste mai mult