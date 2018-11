Primăria nu mai vrea să organizeze târgul de Crăciun. Mai bine investeşte banii în altceva. Consilierii locali vor lua în discuţie marţi un proiect de concesionare pe cinci ani a târgului de Crăciun de la Cluj. Târgul are loc an de an, din 2009...

Ziua de Cluj, 15 Iulie 2017