Primăria Oradea are în plan o investiţie de aproximativ 17,9 mil. lei (3,8 mil. euro) pentru realizarea unui pasaj rutier subteran, care să facă legătura între Aleea Ştrandului şi Parcul Traian, pe sub b-dul Magheru.

Lungimea efectivă a pasajului subteran care va trece pe sub b-dul Magheru va fi de peste 32 de metri, înălţimea de 3,40 de metri, iar lăţimea de 7,60 de metri. Proiectul va fi supus aprorbării în şedinţa Consiliului Local Oradea de luni, 12 martie.

