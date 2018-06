Conferinta de lansare a proiectului va avea loc miercuri, 06 iunie 2018, incepand cu ora 13:00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Turda, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 28.



Obiectivul general al proiectului este reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu in comunitati defavorizate din Turda, prin promovarea educatiei incluzive si implementarea unui sistem de interventii integrate de invatare formala, non formala si informala, aplicate la nivel anteprescolar, prescolar, primar, secundar si ADS (program integrat de tip „A doua sansa”).

Primaria Municipiului Turda, in parteneriat cu Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile

