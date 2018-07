Primaria Municipiului Mangalia organizeaza concurs prin recrutare in conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizare i dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificata i completata de H.G. nr. 1173/2008 $i H.G. nr. 761/2017, in data de 26.07.2018, ora 10:00 - proba scrisa in data de 30.07.2018, ora 10:00 - interviul, la sediul institutiei din os. Constantei nr. 13, pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie temporar vacante: consilier clasa I grad profesional principal - Biroul Urmarire Contracte, Fond Locativ; consilier... citeste mai mult