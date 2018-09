Primaria Municipiului Fetesti, in cadrul apelului de proiect Cerere de proiecte POCA 125/2/2 (CP1/2017) sprijinta de Autoritate de Managament pentru Programul Operational Capacitatea Administrativa, a demarat in data de 23.07.2018 proiectul cu titlul “Formare, Dezvoltare, Responsabilizare pentru prevenirea coruptiei si asigurarea eticii si integritatii in administratia publica a Municipiului Fetesti” – cod SIPOCA 444/SMIS2014

Perioada de implementare : 12 luni

Valoarea totala a contractului este de 284.813,40 lei, dupa cum urmeaza :

Valoarea eligibila a proiectului – 248.813,40 lei

Valoarea eligibila nerambursabila – 279.091,13 lei

