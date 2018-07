Primaria Capitalei a publicat joi, pe site-ul www.pmb.ro, la sectiunea Anunturi, anuntul pentru inchirierea a 291 de unitati locative de 1, 2 si 3 camere in zonele B,C si D ale Municipiului Bucuresti.

Primaria Municipiului Bucuresti inchiriaza apartamentele de la proprietari, in vederea subinchirierii acestora persoanelor evacuate sau in curs de evacuare, dar si pentru cazurile sociale deosebite.

Primarul General, Gabriela Firea:

"Avand in vedere ca la Primaria Capitalei, de mai multi ani, exista numeroase solicitari de locuinte sociale,... citeste mai mult

