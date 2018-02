In legatura cu anunturile aparute pe site-urile de profil, conform carora diverse persoane ofera spre vanzare licente de taxi, Primaria Municipiului Bucuresti condamna ferm orice abatere de la litera legii si va lua masuri drastice in cazul in care se va constata ca exista persoane care vand sau transfera, in mod ilegal, licente de taxi.

