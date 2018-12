Primaria Municipiului Braila a semnat joi, 20 decembrie 2018, Contractul de finantare in valoare aproximativ 4,5 milioane euro, pentru asfaltarea a peste 12 km de strazi din Cartierele PISC, BRAILITA, VIDIN, PROGRESUL, suma fiind atrasă de la Ministerul Dezvoltarii.

Contractul presupune lucrari diverse: fundatie strada, covor asfaltic, refacere trotuare, refacere spatii verzi, etc. .

Proiectarea faza DALI este finalizata, iar indicatorii tehnico-economici au fost aprobati in Sedinta Consiliului Local.

De asemenea, a fost semnat contractul pentru proiectul tehnic si executie lucrari cu asocierea Dalex Grup SRL (Bucuresti) – Metabet CF SA – Protelco SA, in data de 10 decembrie a fost dat... citeste mai mult