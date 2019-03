Primăria Fetești anunță organizarea procedurii interne de atribuire a contractelor având ca obiect „Servicii de paza” și „Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma”

AUTORITATE CONTRACTANTA: U.A.T. Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et. 2-4.

OBIECTUL CONTRACTULUI: „Servicii de paza”; „Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma” in mun. Fetesti, jud. Ialomita, in anul 2019

SURSA DE FINANTARE: Bugetul local

VALOARE ESTIMATA: 347.000 lei fara TVA

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE: Se pune la... citeste mai mult

