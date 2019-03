Societata Sunfest SRL a primit de la Primăria municipiului Constanţa certificatul de urbanism cu numărul 764 emis la data de 25 martie 2019.

Certificatul este aferent staţiunii Mamaia, sector Mamaia, zona I, subsector 12 pentru amenajare plajă turistică pentru evenimentul muzical sub titulatura „Sun Waves 25”, în perioada 20 aprilie 2019 – 5 mai 2019. Certificatul de urbanism are o valabilitate de 6 luni de la data emiterii.

SunWaves a devenit o tradiţie, fiind organizat an de an, cu nume sonore ale muzicii electronice autohtone şi internaţionale. Este ediţia cu numărul 25, fiind primul eveniment de muzică din nordul staţiunii Mamaia, care dă startul sezonului estival.... citeste mai mult