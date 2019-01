Primăria Cluj-Napoca introduce din acest an Taxa de turism pentru cei care vizitează orașul. Astfel, cazarea la hotel va costa cu 5 lei mai mult indiferent de câte stele are unitatea. Se speră ca în acest fel să se strângă aproximativ 4 milioane de lei în fiecare an, bani care să fie folosiți pentru promovarea şi reabilitarea atracțiilor turistice din oraș. Măsura este una des întâlnită în orice oraș european dar nu numai.

La Carei, unul dintre obiectivele turistice cele mai vizitate din județ , Castelul Karolyi administrat de Primăria Carei, are intrare liberă deși cheltuielile cu utilitățile nu sunt deloc de neglijat și nici cele legate de