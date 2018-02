Primaria Cluj-Napoca va subventiona partial sau integral chiria victimelor violentei domestice si persoanelor cu venituri mici, cu sume cuprinse intre 900 si 1.400 de lei pentru o perioada de un an, scopul fiind de a-i sprijini pe cei aflati in stare de marginalizare sociala.

Primarul Emil Boc a declarat, luni, in cadrul sedintei Consiliului Local Cluj-Napoca, unde s-a votat proiectul in premiera nationala, ca in bugetul local pe 2018 este prevazuta o suma de o jumatate de milion de euro pentru subventionarea chiriei.

„Consiliul Local... citeste mai mult

acum 27 min. in Locale, Vizualizari: 25 , Sursa: Napoca News in