Primăria Cluj-Napoca a depus cereri de finanțare de peste 100 de milioane de euro pentru susținerea transportului electric nepoluant în oraș: 30 autobuze electrice, 50 troleibuze și 24 tramvaie.

Municipiul Cluj-Napoca are alocată prin Axa 4 din Programul Operațional Regional 2014-2020 suma de 45 milioane euro. Până acum, am depus cereri de finanțare în procent de aproximativ 220%, conform precizarilor că vor fi alocate sume suplimentare in baza documentelor europene și guvernamentale care permit supracontractarea cu până la 200%. De asemenea, suntem pregătiți pentru situatia în care se vor realoca bani de pe alte programe operaționale sau în eventualitatea în care nu se depun... citeste mai mult