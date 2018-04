An de an, în prima duminică din luna mai, dealul de la Huta Certeze – Moişeni, vuieşte de prezenţa localnicilor, dar şi a numeroşilor invitaţi sosiţi din ţară şi străinătate, pentru a participa la serbarea câmpenească „Sâmbra oilor”. Şi în acest an, în organizarea Primăriei şi Consiliului Local Certeze, a altor instituţii de rang local şi judeţean, se respectă cutumele.

„Sâmbra oilor" are loc duminică, 6 mai, începând cu ora 11, în locul deja consacrat. Este vorba despre cea de-a LXII – a ediţie a festivalului folcloric „Sâmbra Oilor"