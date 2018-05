Primăria Constanța consultă piața pentru serviciul de organizare a evenimentului local „No more bricks in the Wall Campaign“, aferent proiectului „Snapshots from the borders - Small towns facing the global challenges of Agenda 2030“, care va avea loc în data de 20 iunie 2018, având ca temă promovarea și conștientizarea subiectului migrației.



În cadrul consultării se urmărește stabilirea unei oferte de preț în vederea organizării evenimentului. Oferta de preț trebuie să conțină taxa pe valoarea adăugată evidențiat distinct, în vederea determinării valorii estimate a serviciului mai sus menționat; prețul... citeste mai mult