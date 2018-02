Primaria Capitalei propune o taxa pentru accesul cu masina in centrul Bucurestiului: valoarea acesteia nu a fost inca stabilita Primaria Capitalei a publicat un document in care propune introducerea unei taxe pentru tranzitarea centrului Bucurestiului cu masina, precum si aplicarea unei taxe pentru orice loc de parcare existent in oras.

Mai multe despre bucuresti, valoare, taxa, automarket.ro Foto: automarket.ro Auto citeste mai mult

ieri, 18:14 in Auto, Vizualizari: 36 , Sursa: 9am in